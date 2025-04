Создание тестов для системы тестирования

Необходимо создать набор тестов по определенному набору тематик. Для того, чтобы правильно создать тесты надо быть специалистом в этой области, поэтому просьба не беспокоить всемогущих, но ничего не знающих людей... Не тратьте свое и мое время, пожалуйста... Все вопросы надо будет предоставить в следующем формате:

#Тема: природоведение

=Какого цвета Солнце?

-голубое

+желтое, иногда красное

-зеленое

-коричневое

Возможно формирование ответов в виде картинки, тогда необходимо будет самостоятельно подготовить изображени, а в ответа указать файл картинки. Правильный ответ должен быть только один, неправильных сколько угодно, но желательно не более 5...

Все вопросы и ответы придется придумать самостоятельно, для каждой тематики необходимо 50-100 вопросов. Перед тем как принять решение и отдавать кому-либо заказ надо составить тестовые 5 вопросов.

Разделы (группа тем) и темы(по ним надо составить будет вопросы и ответы) :

Офисные приложения: пользователь ПК, основы Интернет, Microsoft Word 2000, Работа в Windows XP, Работа в Windows 98, Работа в Microsoft Excel 2003, Работа в Microsoft PowerPoint 2000, Работа в Microsoft Outlook 2000

Системное и сетевое администрирование: Администрирование Windows 2000 Professional, Администрирование Windows XP Professional, Администрирование сетей с оборудованием Cisco, Семейство протоколов TCP/IP, Основы безопасности сетей, Системное администрирование FreeBSD, Системное администрирование Linux, Техническая поддержка персонального компьютера, Установка и настройка сети, Администрирование Windows Server 2003

Интернет технологии: HTML программирование, Java программирование, Каскадные таблицы стилей CSS, Создание интернет-приложений в PHP, Создание активных сценариев на JavaScript, Создание программной анимации Flash MX 2004, Программирование на Perl, Создание веб-приложений (ASP), Язык преобразований XSL, Программирование в Dynamic HTML, Создание веб-приложений (ASP .NET), WAP, XML,

Программирование: Программирование на Assembler, Программирование на C++, Создание приложений в среде Delphi 7, Программирование баз данных в среде Delphi 7, Разработка компонентов в Delphi 7, COM автоматизация в Delphi 7, Создание приложений в C++ Builder 6, Создание приложений в Visual C# .NET 2003, Создание приложений в Visual Basic.NET, Программирование в 1С:Предприятие 8.0, Программирование в 1С:Бухгалтерия 7.7, Создание приложений в Visual C++ 6.0, Создание приложений в Delphi 2005 .NET, Разработка приложений в Visual C++ 2005 .NET, Программирование на Python

Разработка и администрирование СУБД: ANSI SQL, Администрирование MS SQL Server 2000, Программирование в MS SQL Server 2000, Oracle PL/SQL, Администрирование Oracle 10g, Администрирование MySQL, Администрирование Oracle

Настольные графические и издательские системы: Adobe Photoshop CS2, AutoCAD 2002, Работа в Adobe Illustrator CS, Corel Draw 11, Visio 2002, 3D MAX 8, Основы дизайна, Работа в системе QuarkXPress,

Реклама и маркетинг: SEO, SMO, контекстная реклама, комплексный интернет-маркетинг, наружная реклама, телереклама, радиореклама, сувенирная продукция, полиграфия, маркетинговые исследования, копирайтинг

Управление проектами: Работа в Microsoft Project 2003, Управление проектами в области информационных технологий, Базовые навыки управления ИТ службой в компании

Бухгалтерский учет: Работа с программой «1С: Бухгалтерия 7.7», Бухгалтерский учёт - теория и практика, Работа с программой «1С: Зарплата и Кадры 7.7», Работа с программой «1С: Торговля и Склад 7.7»

Школьные и общие университетские предметы: математика (разбивка по по более мелким темам, а именно арифметика, тригонометрия, геометрия и т.д.), химия, биология (разбивка по более мелким темам ботаника, зоология и т.д.), физика, история, литература, астрономия, правоведение, религия, философия и т.д.

Стоимость каждой темы, сроков и сложности вопросов для нее обсуждаются отдельно в привате, так как уровень подготовки и опыт для создание подобных вопросов нужен разный... Сразу пишите какие темы готовы взять, сроки и стоимость работы... Это далеко не полный список тем... Если вы готовы предложить еще свои какие-то темы, то с радостью рассмотрим варианты, не имеет значение, что это за сфера деятельности, интересно все от анатомии человека до проверки авиабилетных кассиров :-) Рассмотрим варианты покупки готовых тестовых заданий в цифровом и аналоговом виде... За любыми вопросами добро пожаловать в приват... Общий первоначальный бюджет на составление тестов более 2000 у.е., но стоимость и условия сотрудничества по каждой теме обсуждаются строго индивидуально...