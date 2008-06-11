Небольшая mysql база на 3х символьные слова

Вообщем, нужна mysql база, в которой будет 47952 записи (id (автопроставление) и name(запись)).

name - это может быть любое трехзначное сочетание английских символов + цифр + знака тире (дефиса). (Знак дефиса может стоять только посередине).

В общем, значение name - как имя трехсимвольного домена ;), не может содержать знаков _ *@#&% ну и т.д...