Необходимо создать набор тестов по определенному набору тематик. Для того, чтобы правильно создать тесты надо быть специалистом в этой области, поэтому просьба не беспокоить всемогущих, но ничего не знающих людей... Не тратьте свое и мое ...
Небольшая mysql база на 3х символьные слова
Вообщем, нужна mysql база, в которой будет 47952 записи (id (автопроставление) и name(запись)).
name - это может быть любое трехзначное сочетание английских символов + цифр + знака тире (дефиса). (Знак дефиса может стоять только посередине).
В общем, значение name - как имя трехсимвольного домена ;), не может содержать знаков _ *@#&% ну и т.д...
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