Оцифровка/Сканирование и распознавание

Здравствуйте!

Я ищу оцифровщиков. Мне не важно как и чем вы распознаёте, а также какими пакетами приложений пользуетесь. Главное, чтобы результат имел расширение .doc, не содержал ошибок и был сдан вовремя.

Цена за одну страницу зависит от того, что на ней нужно оцифровать и определяется суммой http://www.todigi.ru/digitize_prices.htm, а результат должен быть похож на http://www.todigi.ru/obrazec1.doc, http://www.todigi.ru/obrazec2.doc или http://www.todigi.ru/obrazec3.doc

Варианты оплаты:

– наличные деньги

– на реквизиты вашего расчетного счета *

– по системам WebMoney Transfer * или Яндекс.Деньги *

– через сервис «Безопасной сделки» ( http://weblancer.net/help/16.html )

* Комиссионные за транзакцию денег оплачиваю я (т.е вы получите точно ту сумму, о которой мы договоримся).

Пятидесятипроцентная предоплата.

Предложения с образцами работ и скоростью оцифровки (стр. в день) рассматриваются в первую очередь.

Спасибо!