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Оцифровка/Сканирование и распознавание
Здравствуйте!
Я ищу оцифровщиков. Мне не важно как и чем вы распознаёте, а также какими пакетами приложений пользуетесь. Главное, чтобы результат имел расширение .doc, не содержал ошибок и был сдан вовремя.
Цена за одну страницу зависит от того, что на ней нужно оцифровать и определяется суммой http://www.todigi.ru/digitize_prices.htm, а результат должен быть похож на http://www.todigi.ru/obrazec1.doc, http://www.todigi.ru/obrazec2.doc или http://www.todigi.ru/obrazec3.doc
Варианты оплаты:
– наличные деньги
– на реквизиты вашего расчетного счета *
– по системам WebMoney Transfer * или Яндекс.Деньги *
– через сервис «Безопасной сделки» ( http://weblancer.net/help/16.html )
* Комиссионные за транзакцию денег оплачиваю я (т.е вы получите точно ту сумму, о которой мы договоримся).
Пятидесятипроцентная предоплата.
Предложения с образцами работ и скоростью оцифровки (стр. в день) рассматриваются в первую очередь.
Спасибо!
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