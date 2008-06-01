Расчет локальной сметы по форме 1а и 2

Подготовить локальную смету на монтаж, подключение и наладку системы видеонаблюдения по исходным данным.

На ваш e-mail вышлю непосредственно две сметы, где все работы с ценами уже расписаны на 3-х страницах, а также примеры указанных форм. Выполнить расчет форм можно или в специальной программе, или в Excel, или вручную. Итоговые значения сумм уже имеются, нужны стандартные формы, а именно 1а и 2. Формат документов может быть любым. Работу желательно выполнить до 29-го вечером, или 30-го утром.