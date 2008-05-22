Перенос статей с одного сайта на другой

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт6 заявок194 просмотра

Нужно перенести 25 уроков по фотошопу со старого сайта на новый, работающий на Wordpress. Нужно скопировать текст и изображения и выполнить подгонку картинок под размеры нового сайта. 1 урок - 30 центов. Оплата после выполнения работы или поэтапная оплата. Все предложения пишем сюда, в личку не писать.

WordPress
17 лет назад
AFenics
34 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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