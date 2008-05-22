Вообщем, нужна mysql база, в которой будет 47952 записи (id (автопроставление) и name(запись)). name - это может быть любое трехзначное сочетание английских символов + цифр + знака тире (дефиса). (Знак дефиса может ...
Перенос статей с одного сайта на другой
Нужно перенести 25 уроков по фотошопу со старого сайта на новый, работающий на Wordpress. Нужно скопировать текст и изображения и выполнить подгонку картинок под размеры нового сайта. 1 урок - 30 центов. Оплата после выполнения работы или поэтапная оплата. Все предложения пишем сюда, в личку не писать.
Заявки фрилансеров
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