ребуется расшифровать несколько аудиозаписей продолжительностью от часа до полутора часов каждая (доклады). Необходимо уметь грамотно писать, весьма желательно разбираться в интернет- и бизнес-тематиках. Присылайте предложения с расценками.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написание контента для англоязычных сайтов различной тематики.
Все тексты должны быть уникальными и написанными самостоятельно.
Оплата 1000 символов 1$.
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