Нужно собрать список Российский студий

ребуется расшифровать несколько аудиозаписей продолжительностью от часа до полутора часов каждая (доклады). Необходимо уметь грамотно писать, весьма желательно разбираться в интернет- и бизнес-тематиках. Присылайте предложения с расценками.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен список Российских студий дизайна. Все компании которые занимаются вебом (дизайн, промо, программирование и .тд.)
Оплата - 0.5 за 10 позиций. База в екселе.
Формат:
Название компании - Телефон - Сайт - Мыло.
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