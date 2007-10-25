Статьи по исторической тематике

Необходимы статьи по тематикам История оружия; История доспеха; История костюма (одежды); Реконструкция одежды, оружия, доспехов. Интересуют любые тексты по данным направлениям: написанные Вами статьи, переводы иностранных текстов, Ваши научные работы, рефераты и т.д. Естественно все статьи должны быть уникальны. Оружие интересует только неогнестрельное.

Очень хорошо, если статьи будут сопровождаться иллюстрациями.

Если оставляете предложение, то обязательно пишите цену.