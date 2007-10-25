Статьи по исторической тематике

ПрочееЗакрыт23 заявки347 просмотров
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Необходимы статьи по тематикам История оружия; История доспеха; История костюма (одежды); Реконструкция одежды, оружия, доспехов. Интересуют любые тексты по данным направлениям: написанные Вами статьи, переводы иностранных текстов, Ваши научные работы, рефераты и т.д. Естественно все статьи должны быть уникальны. Оружие интересует только неогнестрельное.

Очень хорошо, если статьи будут сопровождаться иллюстрациями.

Если оставляете предложение, то обязательно пишите цену.

16 лет назад
Jenia
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
13 дней назад
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