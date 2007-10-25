Статьи по исторической тематике

прикрепил документ. Там сбиты таблицы. Уже все нервы с ними перетрепал!!! Необходимо их подправить. т.е. привести документ в порядок. Отзыв приветствую мыло [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимы статьи по тематикам История оружия; История доспеха; История костюма (одежды); Реконструкция одежды, оружия, доспехов. Интересуют любые тексты по данным направлениям: написанные Вами статьи, переводы иностранных текстов, Ваши научные работы, рефераты и т.д. Естественно все статьи должны быть уникальны. Оружие интересует только неогнестрельное.
Очень хорошо, если статьи будут сопровождаться иллюстрациями.
Если оставляете предложение, то обязательно пишите цену.
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