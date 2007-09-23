База по существительным и глаголам русского языка

ПрочееЗакрыт8 заявок258 просмотров
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Требуется составить xls файл со следующей информацией:

слово | описание (выдержка из толкового словаря) | транскрипция с ударением | несколько словосочетаний с ним через ;

80% - существительные

20% - глаголы

3-5 тысяч общеупотребительных слов понятных нормально развивающемуся ребенку 6-лет

16 лет назад
polunina
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
KrasIT
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад
3 дня
Татьяна - отличный заказчик - четко поставила задачу и сразу же по-получению оплатила результат, приятно было работать.
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