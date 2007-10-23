Все просто, займет где-то час. Бюджет не обсуждаем.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно пройти сертификацию по 1С Битрикс как наш специалист.
Еще интересуют другие сертификаты (разработчики PHP, Юзабилити и т.д.)
Короче говоря - красивые бумажки.
Для большей информации - стучать 194 201 458.
Спасибо.
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