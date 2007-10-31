необходимо перевести слова и словосочетания находящиеся в теле файлов (.tpl) с украинского на русский файлов достаточно много, 196 но не в каждом из них есть слова, нужно просматривать от вас: внимательность аккуратность
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно собрать базу данных хостинг компаний которые предоставляют свои услуги в Украине.
Оплата - 0,5 у.е. за 10 компаний.
Формат:
Название компании - Адресс сайта - Меил - Телефон (с кодом).
Работы много. Оплата - wmz.
Жду предложений.
С уважением, Святослав.
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