Перевод слов, словосочетаний в скриптах

ПрочееЗавершен7 заявок206 просмотров
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необходимо перевести слова и словосочетания находящиеся в теле файлов (.tpl)

с украинского на русский

файлов достаточно много, 196 но не в каждом из них есть слова, нужно просматривать

от вас:

внимательность

аккуратность

16 лет назад
Serverx
Сервер 
51 годГермания
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
sergiusd
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$30
Отлично сработал, все сделано чисто, быстро в сроки. Появившиеся в ходе работы проблемы преодолел без лишних вопросов. Спасибо
Четкое и понятное ТЗ. Оплата своевременная и в полном объеме. Остались самые положительные впечатления о сотрудничестве.
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