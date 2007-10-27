Перевод слов, словосочетаний в скриптах

Для сайт http://temp.tdcompic.ru/index.php (временное размещение) необходимо заполнить раздел "Как купить?". Надо сделать 3-5 скриншотов и написать пояснения. Чтоб даже не посвященный человек сразу понял как ему сделать заказ. В итоге мне необходимо получить html код, который будет ...