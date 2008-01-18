Перевод сайта с немецкого на русский

Необходимо перевести достаточно объёмный сайт с немецкого на русский. (добавление языка) страниц много, но больших статей нет, в основном по несколько абзацев на каждой странице.

Работа будет вестись в cms TYPO-3, так что опыт работы с системой TYPO-3 приветствуется.

от вас:

опыт работы (лет) переводчиком ru - de / de - ru (пара примеров) - ?

опыт перевода сайтов (пример для просмотра) - ?

оценка работы (за количество переведённых знаков) - ?

примерные сроки из расчёта сайта в 100 страниц и по 1200 знаков на странице - ?

это пока все.