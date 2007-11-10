Рерайт и копирайт

$100
ПрочееЗавершен1 заявка176 просмотров
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Приветствую!

Нужно провести рериайт и копирайт для одного крупного проекта. Все подробности в icq 828633.

С Уважением, Дмитрий

16 лет назад
pavlov35
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
6 отзывов
Выбранный исполнитель
maly5h
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$200
30 дней
Отличный человек, отличная работа. Мои предпочтения. Учел все мои замечания, большое спасибо ему за это. Будем сотрудничать далее...
Очень хороший закачик. Ясное и последовательное изложение технического задания. Своевременная оплата.
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