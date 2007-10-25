Привести doc в порядок

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прикрепил документ. Там сбиты таблицы. Уже все нервы с ними перетрепал!!!

Необходимо их подправить. т.е. привести документ в порядок.

Отзыв приветствую

мыло [email protected]

16 лет назад
alldmc
Гость 
54 годаНидерланды
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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