Рерайт контента сайта

world-packing.ru нужно зарерайтить всё - от названия разделов до описаний товаров - кроме товаров описание которых дано в табличках. Структуризированное всё потом отдать чтобы мог разобраться человек который будет наполнять сайт. Цена за количество знаков мне не нужна, пишите плз сколько за всё и сроки.