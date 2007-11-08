Рерайт контента сайта

Необходимо составить список компаний, агенств и т.п. занимающихся продажей загородной недвижимости (дачи, дома, участки с домами и без) для городов России. Список должен состоять из их емайл адресов, написанных через запятую. В основном компании ...
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world-packing.ru нужно зарерайтить всё - от названия разделов до описаний товаров - кроме товаров описание которых дано в табличках. Структуризированное всё потом отдать чтобы мог разобраться человек который будет наполнять сайт. Цена за количество знаков мне не нужна, пишите плз сколько за всё и сроки.
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