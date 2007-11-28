Необходимо составить список компаний, агенств и т.п. занимающихся продажей загородной недвижимости (дачи, дома, участки с домами и без) для городов России. Список должен состоять из их емайл адресов, написанных через запятую. В основном компании должны быть Санкт-Петербурга и Москвы (%70). Т.е. в вордовском файле долно быть название города и под ним через запятую список емайл адресов. Общее колличество 1000 адресов.