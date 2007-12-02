Коммерческое предложение

Отличный заказчик. Профессионал в своем деле и очень приятный в общении. В тексте были допущены некоторые неточности, на которые Татьяна акцентировала мое внимание. За что ей огромное спасибо. Трудностей с оплатой не возникло. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.