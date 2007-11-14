Бизнес-план ЛОР кабинета. Московский регион.

$500
ПрочееЗакрыт2 заявки374 просмотра
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Требуется бизнес-план организации бизнеса "под ключ".

ЛОР кабинет.

Московский регион.

Требуется отразить привлекательность как для инвестора, так и отражение реальных перспектив.

Детальное ТЗ исполнителю в приват.

16 лет назад
5050482
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
tatiana_kozyr
48 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад
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