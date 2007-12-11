Сбор и проверка информации

$100
ПрочееЗавершен20 заявок282 просмотра
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Срок исполнения 5 рабочих дней со дня выдачи задания.

16 лет назад
lexluthor01
Алексей 
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
anna-selishcheva
Анна Селищева 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
Работу выполнена качественно и должные сроки. Рекомендую.
Приятно было работать и общаться. Оплата поступила своевременно. Рекомендую.
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