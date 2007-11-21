Набор текста

$100
ПрочееЗакрыт9 заявок465 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется набрать текст примерно 50 страниц формата А4 в Word.

Набор будет осуществляться с печатного издания.

Исполнитель должен быть в Москве, подъехать в офис за заданием.

Срок исполнения 3 рабочих дня.

16 лет назад
lexluthor01
Алексей 
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
LapaLapina
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
Взяла задачу, в день сдачи работы прислала письмо с тем, что не может выполнить задание. При этом, не вернула ценынй раздаточный материал, который получила предварительно в офисе. Сотрудничество дальнейшее не рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Расшифровка аудиозаписи

    ребуется расшифровать несколько аудиозаписей продолжительностью от часа до полутора часов каждая (доклады). Необходимо уметь грамотно писать, весьма желательно разбираться в интернет- и бизнес-тематиках. Присылайте предложения с расценками.

    Прочее8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно собрать список Российский студий

    Нужен список Российских студий дизайна. Все компании которые занимаются вебом (дизайн, промо, программирование и .тд.) Оплата - 0.5 за 10 позиций. База в екселе. Формат: Название компании - Телефон - Сайт - Мыло.

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сбор данных

    $250

    Требуется составить список прессы заданной тематики по всем областным центрам России согласно шаблону. (т.е. указать название, адрес, телефон, адрес электронной почты, сайт, тираж и дни выхода) Срок исполнения: 7 рабочих дней. Жду предложение по ценам.

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сбор и проверка информации

    $100

    Требуется: проверить заданные списки сайтов на их работоспособность + обновить эту базу согласно шаблону (т.е. найти новые сайты из этого направления). Жду предложения по цене Срок исполнения 5 рабочих дней со дня выдачи задания.

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Коммерческое предложение

    Нужно написать грамотное коммерческое предложение. Не более 1 страницы машинописного текста (лучше даже меньше :)

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Бизнес-план ЛОР кабинета. Московский регион.

    $500

    Требуется бизнес-план организации бизнеса "под ключ". ЛОР кабинет. Московский регион. Требуется отразить привлекательность как для инвестора, так и отражение реальных перспектив. Детальное ТЗ исполнителю в приват.

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Рерайт контента сайта

    world-packing.ru нужно зарерайтить всё - от названия разделов до описаний товаров - кроме товаров описание которых дано в табличках. Структуризированное всё потом отдать чтобы мог разобраться человек который будет наполнять сайт. Цена за количество ...

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Список компаний

    $30

    Необходимо составить список компаний, агенств и т.п. занимающихся продажей загородной недвижимости (дачи, дома, участки с домами и без) для городов России. Список должен состоять из их емайл адресов, написанных через запятую. В основном компании ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Написать маленький текст

    Написать текст в оффициально-деловом стиле красиво. То что запускаем конкурс на лучшее фото! по подсчетам голосов будет объявлен побидитель! подробности в привате указывайте приблизительную цену и срок

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Статьи по исторической тематике

    Необходимы статьи по тематикам История оружия; История доспеха; История костюма (одежды); Реконструкция одежды, оружия, доспехов. Интересуют любые тексты по данным направлениям: написанные Вами статьи, переводы иностранных текстов, Ваши научные работы, рефераты и т.д. Естественно все ...

    Прочее23 заявки
    Закрыт
    16 лет назад