Создание софт фона для Asterisk

ребуется расшифровать несколько аудиозаписей продолжительностью от часа до полутора часов каждая (доклады). Необходимо уметь грамотно писать, весьма желательно разбираться в интернет- и бизнес-тематиках. Присылайте предложения с расценками.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Техзадание на Софт фоне.
Софтфон должен поддерживать следующие протоколы VOIP связи:
1) SIP
2) IAX Возможность работы за NAT, nat keep alive.
Для подключения к серверу нужно указывать sip proxy, port, username (использовать (значение параметра) /неиспользовать), password (использовать (значение параметра) /неиспользовать), authentification name (использовать (значение параметра) /неиспользовать).
Возможность принимать - отправлять видеозвонок.
Возможность указания диапозона rtp портов.
Возвожность указания CallerID (имя латинскими букавами).
Возможность указания внутреннего номера.
Работа с DTMF на сигнализации Inband, RFC2833, info.
Работа с кодеками: g711alaw/g711ulaw/gsm/ilbc(30msecs/20msecs)/g729(??? если есть возможность включить его, то будет супер. А так, кодек платный.)
Возможность указания периода перерегистрации на сервере.
Необходима поддержка нескольких профилей с настройками по подключению.
Возможность передачи факсимильных сообщений по протоколу T38 во время sip сессии. Возможность автоматического ответа, DND, Call Forwarding, черный список, записная книжка (общая?).
Необхододимо вести лог в течении сессии по звонкам: принятые (время, длительность, от кого), набранные (время, длительность, направление).
Интуитивно понятный интерфейс (похож на телефон/мобильный телефон). Возможность выбора звукового сигнала при поступлении звонка. Возможность сворачиваться в трей. Иметь приятный общий вид и функциональные клавиши.
Ждём интересных и продуманных предложений.
Можно писать как в личку, так и на E-mail.
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