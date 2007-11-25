Создание софт фона для Asterisk

Техзадание на Софт фоне.

Софтфон должен поддерживать следующие протоколы VOIP связи:

1) SIP

2) IAX Возможность работы за NAT, nat keep alive.

Для подключения к серверу нужно указывать sip proxy, port, username (использовать (значение параметра) /неиспользовать), password (использовать (значение параметра) /неиспользовать), authentification name (использовать (значение параметра) /неиспользовать).

Возможность принимать - отправлять видеозвонок.

Возможность указания диапозона rtp портов.

Возвожность указания CallerID (имя латинскими букавами).

Возможность указания внутреннего номера.

Работа с DTMF на сигнализации Inband, RFC2833, info.

Работа с кодеками: g711alaw/g711ulaw/gsm/ilbc(30msecs/20msecs)/g729(??? если есть возможность включить его, то будет супер. А так, кодек платный.)

Возможность указания периода перерегистрации на сервере.

Необходима поддержка нескольких профилей с настройками по подключению.

Возможность передачи факсимильных сообщений по протоколу T38 во время sip сессии. Возможность автоматического ответа, DND, Call Forwarding, черный список, записная книжка (общая?).

Необхододимо вести лог в течении сессии по звонкам: принятые (время, длительность, от кого), набранные (время, длительность, направление).

Интуитивно понятный интерфейс (похож на телефон/мобильный телефон). Возможность выбора звукового сигнала при поступлении звонка. Возможность сворачиваться в трей. Иметь приятный общий вид и функциональные клавиши.

Ждём интересных и продуманных предложений.

Можно писать как в личку, так и на E-mail.