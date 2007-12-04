Наполениe сайтов

ПрочееЗакрыт24 заявки307 просмотров
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Нужны контенщики, для наполения сайтов, которые работают на CMS.

Сам контент будет доваться в электронном виде.

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Указана примерная цена, возможны измения от сложности.

16 лет назад
sman
37 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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    16 лет назад

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    $100

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    Прочее1 исполнитель
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    16 лет назад

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    Нужен список Российских студий дизайна. Все компании которые занимаются вебом (дизайн, промо, программирование и .тд.) Оплата - 0.5 за 10 позиций. База в екселе. Формат: Название компании - Телефон - Сайт - Мыло.

    Прочее1 исполнитель
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    16 лет назад

  • Сбор данных

    $250

    Требуется составить список прессы заданной тематики по всем областным центрам России согласно шаблону. (т.е. указать название, адрес, телефон, адрес электронной почты, сайт, тираж и дни выхода) Срок исполнения: 7 рабочих дней. Жду предложение по ценам.

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сбор и проверка информации

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    Прочее1 исполнитель
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    16 лет назад