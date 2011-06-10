Отформатировать структуру каталога

Здравствуйте. Нужно перенести 1100 статей из системы миралинкс и опубликовать их на сайте. CMS Joomla. Нужно разбираться как в миралинксе, так и в джумле, дабы работа шла быстрее. Возьму, возможно, несколько человек. Сумму и примерные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа быстрая. Что и как делать объясню.
Делается ручками, каждую вложенную категорию оборачиваем в Вложенные подкатегории
Пример того как было:
. . . GPS навигаторы
. . . . . . GPS приемники
. . . . . . Гео-карты для навигаторов
Стало:
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