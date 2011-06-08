Перенос статей с системы Miralinks на сайт

Здравствуйте. Нужно перенести 1100 статей из системы миралинкс и опубликовать их на сайте. CMS Joomla. Нужно разбираться как в миралинксе, так и в джумле, дабы работа шла быстрее. Возьму, возможно, несколько человек. Сумму и примерные сроки пишите.