Перепечатать 10 страниц

Здравствуйте, есть 10 картинок А4 формата (прайс лист - наименование и цены).

Нужно все перепечатать в ворде.

Распознавание врятли поможет... хотя мне по сути все равно как это будет сделано)))

Главное чтобы все было готово и без ошибок.