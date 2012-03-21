Работа в Excel

$50
ПрочееЗакрыт7 заявок345 просмотров
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Построение грамотных и четких графиков (не обычные через вставку как в школе) по предоставленным данным.

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12 лет назад
yura007
Юра 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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