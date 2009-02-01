Размещение объявлений на испанских сайтах

$250
ПрочееЗавершен9 заявок237 просмотров
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Нужен человек (или несколько) для размещения бесплатных объявлений на испанских сайтах. Тема объявлений: "Бизнес в России"

Это должны быть:

- бесплатные доски объявлений

- тематические форумы

- др. тематические порталы

- ...ваши варианты приветствуются.

Повторяться порталы не должны - контролируется.

Расценки: 1 объявление - 0.35$

Оплата: WebMoney, Системы денежных переводов. Только за фактически выполненную работу. Можно частями - за каждые 50-100 объявлений.

Отвечая на вакансию, рассказывайте про свой опыт в этой области. Сколько объявлений в день сможете размещать. Приветствуются положительные отзывы у исполнителей.

15 лет назад
gradart
Артур 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
LSavoj
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$17
3 дня
Людмила очень добросовестный и исполнительный сотрудник. Качественно и всегда в срок выполняет свою работу. С ней приятно работать, так как она очень быстро ориентируется в ситуации и находит решение.
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