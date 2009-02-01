Размещение объявлений на испанских сайтах

Нужен человек (или несколько) для размещения бесплатных объявлений на испанских сайтах. Тема объявлений: "Бизнес в России"

Это должны быть:

- бесплатные доски объявлений

- тематические форумы

- др. тематические порталы

- ...ваши варианты приветствуются.

Повторяться порталы не должны - контролируется.

Расценки: 1 объявление - 0.35$

Оплата: WebMoney, Системы денежных переводов. Только за фактически выполненную работу. Можно частями - за каждые 50-100 объявлений.

Отвечая на вакансию, рассказывайте про свой опыт в этой области. Сколько объявлений в день сможете размещать. Приветствуются положительные отзывы у исполнителей.