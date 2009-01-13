Создать список категорий.

Есть угольный склад. Видео-, фотообстановка имеются. Нужно систему видеонаблюдения за складом и оповищения на мобильный телефон. Если есть знающиеся люди, то оставляйте тут свой коментарий, после стучитесь в icq. Видео материалы http://rapidshare.com/files/181873984/VIDEO_006.mp4.html http://rapidshare.com/files/181874405/VIDEO_007.mp4.html http://rapidshare.com/files/181874591/VIDEO_008.mp4.html http://rapidshare.com/files/181875211/VIDEO_010.mp4.html http://rapidshare.com/files/181875774/VIDEO_011.mp4.htm Фото весовой и склада http://rapidshare.com/files/181882612/vesovaya.rar.html