Составление предложений по ключевым словам

Суть следующая. Вам даются ключевые слова, на основе которых вы должны составить предложение коммерческой направленности. Примеры ниже.

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Требования к описаниям.

1. Описания уникальны.

2. Текст осмысленный и выражает законченную мысль. Рекламного характера

3. Не изменять падеж, число ключевого слова/фразы.

4. Длина строки не более 250 символов с тегами. Каждое предложение начинается с заглавной буквы. Описания с новым ключевым словом должно начинаться с новой строки.

Вот и все. Работа "не бей лежачего".

Оплата 2.5 цента за одно предложение. Вебмани. В день нужно около 200 предложений. Пишите в личку.