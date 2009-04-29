Написать мини аудит сайта с трех точек зрения - 1 - целевая аудитория сайта (психологическое консультирование) что она видит и получит ли она что хочет, либо что она получит от сайта. 2 ...
Составление предложений по ключевым словам
Суть следующая. Вам даются ключевые слова, на основе которых вы должны составить предложение коммерческой направленности. Примеры ниже.
Исходные ключевые слова:
Ваши предложения:
На нашем сайте можно купить ленточные пломбы.
Эксклюзивные предложения на бесшовные натяжные потолки.
Недвижимость в Праге в лучших районах.
Требования к описаниям.
1. Описания уникальны.
2. Текст осмысленный и выражает законченную мысль. Рекламного характера
3. Не изменять падеж, число ключевого слова/фразы.
4. Длина строки не более 250 символов с тегами. Каждое предложение начинается с заглавной буквы. Описания с новым ключевым словом должно начинаться с новой строки.
Вот и все. Работа "не бей лежачего".
Оплата 2.5 цента за одно предложение. Вебмани. В день нужно около 200 предложений. Пишите в личку.
Заявки фрилансеров
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