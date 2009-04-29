Составление предложений по ключевым словам

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Закрыт7 заявок393 просмотра

Суть следующая. Вам даются ключевые слова, на основе которых вы должны составить предложение коммерческой направленности. Примеры ниже.

Исходные ключевые слова:

купить ленточные пломбы

бесшовные натяжные потолки

Недвижимость в Праге

Ваши предложения:

На нашем сайте можно купить ленточные пломбы.

Эксклюзивные предложения на бесшовные натяжные потолки.

Недвижимость в Праге в лучших районах.

Требования к описаниям.

1. Описания уникальны.

2. Текст осмысленный и выражает законченную мысль. Рекламного характера

3. Не изменять падеж, число ключевого слова/фразы.

4. Длина строки не более 250 символов с тегами. Каждое предложение начинается с заглавной буквы. Описания с новым ключевым словом должно начинаться с новой строки.

Вот и все. Работа "не бей лежачего".

Оплата 2.5 цента за одно предложение. Вебмани. В день нужно около 200 предложений. Пишите в личку.

16 лет назад
aeternus
Андрей 
37 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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