Контент маркетолог

Здравствуйте! Нужно написать тексты для нового сайта салона красоты: заголовки и подзаголовки, название разделов и описание к ним, текст в формах на заказ бесплатной консультации и т.д., т.е. сделать его наполнение, но не контентом. Есть макет дизайн ...
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Нужно написать 10 статей на тему открытия салонного бизнеса. (как открыть салон, как найти помещение, как открыть студи маникюра и т.п.)
Создать серию подогревающих рассылок
Сверстать письма в штмл
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