Копирайт продающих текстов по тематикам: спорт и дет кроватк

По продуктам связанным со спортивной и детской тематикой нужно сделать цепочку продающих текстов. Делаем продающие тексты и рерайтим, тем самым размножая.

Готов платить выше средней ставки, оплата за текст под ключ без привязки к количеству символов, с целью убрать желание копирайтера "понатыкать" прилагательных и вводных конструкций.

Что мне от вас нужно для принятия решения:

- примеры вкусных текстов, желательно, но не обязательно продающих.

- если есть какая-то техника написания, сказать об этом: какие приемы используете, как готовитесь к написанию текста...

Готовы связаться с начинающим копирайтером, умеющим хорошо пиать, и, если нужно, научить некоторым продающим техникам письма. Цепочка проектов предполагает очень плотное знакомство с тематикой

В приложении пример нашего брифинга к проекту, по которому можно понять суть ЦА и продукции.

Опыт работы с сео текстами тоже приветствуется, но на второстепенных ролях.

Опыт рандомизации текстов используя популярные операторы рандомизации (){}| также приветствуется.

Главное – умение увлекать читателя, остальному можно научиться.

В цепочке проектов будут:

1. Тексты для Авито и Юлы

2. Тексты для постов в соц сетях

3. Тексты для посадочных страниц

4. Тексты для объявлений для тизерной и контекстной рекламы.