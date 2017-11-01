Копирайт продающих текстов по тематикам: спорт и дет кроватк

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Закрыт6 заявок193 просмотра

По продуктам связанным со спортивной и детской тематикой нужно сделать цепочку продающих текстов. Делаем продающие тексты и рерайтим, тем самым размножая. 

Готов платить выше средней ставки, оплата за текст под ключ без привязки к количеству символов, с целью убрать желание копирайтера "понатыкать" прилагательных и вводных конструкций. 

Что мне от вас нужно для принятия решения: 

- примеры вкусных текстов, желательно, но не обязательно продающих. 

- если есть какая-то техника написания, сказать об этом: какие приемы используете, как готовитесь к написанию текста... 

Готовы связаться с начинающим копирайтером, умеющим хорошо пиать, и, если нужно, научить некоторым продающим техникам письма. Цепочка проектов предполагает очень плотное знакомство с тематикой 

В приложении пример нашего брифинга к проекту, по которому можно понять суть ЦА и продукции. 

Опыт работы с сео текстами тоже приветствуется, но на второстепенных ролях.  

Опыт рандомизации текстов используя популярные операторы рандомизации (){}| также приветствуется. 

Главное – умение увлекать читателя, остальному можно научиться. 

В цепочке проектов будут: 

1. Тексты для Авито и Юлы 

2. Тексты для постов в соц сетях 

3. Тексты для посадочных страниц 

4. Тексты для объявлений для тизерной и контекстной рекламы.

8 лет назад
vapetrov92
Владимир 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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