Добрый день. Нужен продающий текст для landing page . Тематика нишевая парфюмерия. Более подробно после вашего отклика.
Копирайт продающих текстов по тематикам: спорт и дет кроватк
По продуктам связанным со спортивной и детской тематикой нужно сделать цепочку продающих текстов. Делаем продающие тексты и рерайтим, тем самым размножая.
Готов платить выше средней ставки, оплата за текст под ключ без привязки к количеству символов, с целью убрать желание копирайтера "понатыкать" прилагательных и вводных конструкций.
Что мне от вас нужно для принятия решения:
- примеры вкусных текстов, желательно, но не обязательно продающих.
- если есть какая-то техника написания, сказать об этом: какие приемы используете, как готовитесь к написанию текста...
Готовы связаться с начинающим копирайтером, умеющим хорошо пиать, и, если нужно, научить некоторым продающим техникам письма. Цепочка проектов предполагает очень плотное знакомство с тематикой
В приложении пример нашего брифинга к проекту, по которому можно понять суть ЦА и продукции.
Опыт работы с сео текстами тоже приветствуется, но на второстепенных ролях.
Опыт рандомизации текстов используя популярные операторы рандомизации (){}| также приветствуется.
Главное – умение увлекать читателя, остальному можно научиться.
В цепочке проектов будут:
1. Тексты для Авито и Юлы
2. Тексты для постов в соц сетях
3. Тексты для посадочных страниц
4. Тексты для объявлений для тизерной и контекстной рекламы.
Заявки фрилансеров
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