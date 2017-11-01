Требуется написать 8 текстов для сайта по доставке суши: на главную и в разделы меню.
Рекомендательное письмо Рус и Анг для програмиста
Здраст.
Исходя из резюме под каждое портфолио надо написать рекомендательное письмо Рус и Анг для програмиста (особых тех. терминов не надо использовать).
Количество разных писем: ~10
Количество слов: 200 (+/- 50) вроде хватит, хз
Желательно опыт и в ЛС сразу пример...
Спасибо.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Продающие тексты1 исполнительЗавершен8 лет назад
Написание продающих писем для привлечения клиентов написание и составление контента для социальных сетейПродающие тексты8 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищу журналиста для написаний двух редакционных статей до 2 000 знаков в неделю по полиграфической тематике.Продающие тексты5 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется написать текст о полевой кухне, пригласив людей посетить данное мероприятие и отведать местных блюд. Объем около 2000 знаков.Завершен8 лет назад
Добрый день! Работа скорее для маркетолога. Необходимо написать продающие тексты для сайта "агентство интернет-маркетинга". На главную: О нас (Почему именно мы); На внутренние по услугам: Создание сайтов, создание Landing Page, ...Продающие тексты10 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, уважаемые копирайтеры! Нам необходима структура лендинга. Заполненный бриф в приложении. Оставляйте ваши заявки!Завершен7 лет назад
Нужно написать текст продающий для лендинга , на тему Дропшиппинг 8 екрановПродающие тексты11 заявокЗакрыт7 лет назад
Текст по данным услугам ,для продажи через call centerПродающие тексты7 заявокЗакрыт7 лет назад
Подготовил письма для рассылки. Задача переработать текст так, что бы он был похож на лендинг. То есть чтобы было много картинок, мало текста. Люди сейчас не любят много читать. Нужно что бы форма подачи была ...Завершен8 лет назад
Написать краткое продающее описание к 27 товарам (категория нижнее женское спортивное белье)Продающие текстынет заявокЗакрыт8 лет назад