Рекомендательное письмо Рус и Анг для програмиста

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Закрыт3 заявки203 просмотра

Здраст.

Исходя из резюме под каждое портфолио надо написать рекомендательное письмо Рус и Анг для програмиста (особых тех. терминов не надо использовать).

Количество разных писем: ~10

Количество слов: 200 (+/- 50) вроде хватит, хз

Желательно опыт и в ЛС сразу пример...

Спасибо.

8 лет назад
agentagencyllc
Отто 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

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