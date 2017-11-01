Текст о полевой кухне

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Завершен1 заявка145 просмотров

Требуется написать текст о полевой кухне, пригласив людей посетить данное мероприятие и отведать местных блюд. Объем около 2000 знаков.

8 лет назад
marshell1605
Андрей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
8 лет назад
$20
1 день
Результатом сотрудничества - доволен. Текст получился хорош с первого раза. Спасибо. Рекомендую.
Благодарю за интересный проект. Андрей очень приятный в общении и пунктуальный. Мои искренние рекомендации.

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
8 лет назад
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