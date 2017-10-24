Написать 5 продающих статей для Авито

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Закрыт11 заявок167 просмотров

Тема Угги

Заголовок должен быть призывающим к действию

Описание товара должно быть следующего типа:

🔥 Самые популярные модели женских угг с минимальной наценкой🔥 

 Угги Bailey Bow Mini

 Привезем по Москве в день заказа 

🚀 Доставим бесплатно при выкупе заказа 

 Подберем по вашу ножку. Размеры от 36 до 41 

 Отправляем почтой в любую точку мира 

 Даем скидку в 1500 руб при покупке двух пар 

 100% непромокаемость 

Пишите на указанный номер в мессенджеры или звоните. Будем рады услышать вас

8 лет назад
guest_15088589471055
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров