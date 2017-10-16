Нужен продающий текст на тему мозга

Нужно написать продающие тексты под очень интересную тему - возможности мозга. Реально можно вибрационными мозговыми волнами убрать кредит, вернуть долг, открыть бизнес, запустить безопасный стартап и выиграть суд. И есть даже реальный человек кто это делает. Теперь надо его возможности красиво продать. Оплата за конкретный пост. Реально тема новая и крутая.

https://web.facebook.com/RealityRestart/

На странице есть реальные отзывы. Все это работает на 100%. Но поскольку у нас люди ничему не верят, им надо это подать доступно, но так чтобы они не только поверили, но и захотели идти пробовать. Ценник консультации не маленький, но если у тебя стирают кредит в 500 000 рублей, то наверно будет не жалко 1000 евро за реальный результат.

В общем мне нужны конкретные грамотные, продающие посты в соц сети и на готовящийся сайт под этот уникальный проект.