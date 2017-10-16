Нужно написать продающие тексты под очень интересную тему - возможности мозга. Реально можно вибрационными мозговыми волнами убрать кредит, вернуть долг, открыть бизнес, запустить безопасный стартап и выиграть суд. И есть даже реальный человек кто это ...
PR статья
Тема общественная деятельность , объём 1-2 листа а4
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