Добрый день, уважаемые копирайтеры! Нам необходима структура лендинга. Заполненный бриф в приложении. Оставляйте ваши заявки!
Продающие тексты для сайта
Добрый день!
Работа скорее для маркетолога.
Необходимо написать продающие тексты для сайта "агентство интернет-маркетинга".
На главную: О нас (Почему именно мы);
На внутренние по услугам: Создание сайтов, создание Landing Page, контекстная реклама и продвижение, дизайн и фирменный стиль, обслуживание сайтов, услуга виртуальный хостинг.
Внутренние страницы планируется оформить в таком виде: коротко об услуге и преимущества этой услуги.
Пример:
Яндекс.Директ — это современная система размещения контекстной рекламы в сети интернет. Реклама показывается только тем пользователям, которые ищут вашу услугу или товар. Это самая «горячая» аудитория!
Преимущества:
- Первое
- Второе
- Третье
- и т.д.
Заявки фрилансеров
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