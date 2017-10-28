Продающие тексты для сайта

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Закрыт10 заявок211 просмотров

Добрый день!

Работа скорее для маркетолога.

Необходимо написать продающие тексты для сайта "агентство интернет-маркетинга".

На главную: О нас (Почему именно мы);

На внутренние по услугам: Создание сайтов, создание Landing Page, контекстная реклама и продвижение, дизайн и фирменный стиль, обслуживание сайтов, услуга виртуальный хостинг.

Внутренние страницы планируется оформить в таком виде: коротко об услуге и преимущества этой услуги.

Пример: 

Яндекс.Директ — это современная система размещения контекстной рекламы в сети интернет. Реклама показывается только тем пользователям, которые ищут вашу услугу или товар.  Это самая «горячая» аудитория!

Преимущества:

  • Первое
  • Второе
  • Третье
  • и т.д.
Цены и сроки.
8 лет назад
AlekseyBannikov
Алексей 
52 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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