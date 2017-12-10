Структура лендинга

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Завершен4 заявки194 просмотра

Добрый день, уважаемые копирайтеры!

Нам необходима структура лендинга.  Заполненный бриф в приложении. Оставляйте ваши заявки!

8 лет назад
B_U_T_C_H
Муртахан 
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Vabat
53 года
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$60
5 дней
Ответственный подход к работе, результат оценят только посетители лендинга. Будем ждать их вердикта)
Сотрудничеством доволен! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Vabat
53 года
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
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Продающие тексты