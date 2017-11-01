Необходимо написать "вкусное" описание вечеринки так, чтобы людям захотелось туда пойти. Подробности в личку
Разработка прототипа LP
Необходимо разработать прототип лендинга (продающий текст) по юридической тематике.
Всю информацию о наших услугах прикрепляю.
Бюджет 1000 - 1500 руб.
Срок 1 - 2 дня.
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