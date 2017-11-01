Разработка прототипа LP

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Завершен2 заявки203 просмотра

Необходимо разработать прототип лендинга (продающий текст) по юридической тематике.

Всю информацию о наших услугах прикрепляю.

Бюджет 1000 - 1500 руб.

Срок 1 - 2 дня.

8 лет назад
dmitrixxx
Дмитрий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Vabat
53 года
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$50
3 дня
Отличный продающий текст, все пожелания были учтены и правки сделаны быстро и без вопросов. Мои рекомендации.
Все отлично! Оплата произведена в полном объеме без задержек. С удовольствием поработаю еще раз при случае!

Заявки фрилансеров

Vabat
53 года
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
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