Написать продающее описание мероприятия

  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Завершен10 заявок268 просмотров

Необходимо  написать "вкусное" описание вечеринки так, чтобы людям захотелось туда пойти. 

Подробности в личку

8 лет назад
mxmelnik
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Fremdtext
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 дней назад
8 лет назад
$4
7 дней
Все понравилось, работа выполнена в срок и в соответствии с заданием.
Отличный клиент, отлично поработали, рекомендуем :)

Заявки фрилансеров

Fremdtext
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 дней назад
8 лет назад