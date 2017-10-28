Написать продающее описание мероприятия

Требуется копирайтер, который коротко опишет 40-50 инфопродуктов. Список продуктов тут http://burkhan.ru/ (также идет во вложении). На самом деле на сайте курсов уже есть описания, но там описано слишком длинно. Вам нужно для каждого продукта написать ...