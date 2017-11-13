Написать краткое продающее описание к 27 товарам (категория нижнее женское спортивное белье)
Нужна обработка текста маркетологом
Подготовил письма для рассылки. Задача переработать текст так, что бы он был похож на лендинг. То есть чтобы было много картинок, мало текста. Люди сейчас не любят много читать. Нужно что бы форма подачи была такая, что бы информация легко воспринималась и запоминалась.
- Где возможно заменить текст понятной инфографикой.
- сократить без потери смысла, сделать его лаконичнее, там где возможно.
- Расположить материал так что бы наглядно было.
- Может быть придумать изображение, там где текста много что бы разбавить его органично выписывающимся изображением.
доверие. И когда он решит приступить к заказу он попадет на лендинг
продающий на сайте.
Задача сделать письма лендингом не для того что бы сделать письма
продающими, а для того чтобы они были легко воспринимаемыми. Хотя
последние письма я наверное сделаю продающими. И возможно нужно сделать
блок продающий в конце писем.
Первое письмо я уже кажется сделал. См. ссылку Но Сервис рассылок НЕ поддерживает большое количество картинок. Поэтому следующее письмо нужно сделать в какой то другой программе и в рассылке дать ссылку на это письмо. или выложить у нас на сайте, а в письме дать ссылку.
Не исключено что потребуется только косметическая неглубокая переработка письма.
Выбранный исполнитель
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