Необходимо разработать прототип лендинга (продающий текст) по юридической тематике. Всю информацию о наших услугах прикрепляю. Бюджет 1000 - 1500 руб. Срок 1 - 2 дня.
Написать продающее описание к товару ( группе товаров)
Написать краткое продающее описание к 27 товарам (категория нижнее женское спортивное белье)
Заявки фрилансеров
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