Написание редакционных статей

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Закрыт5 заявок170 просмотров

Ищу журналиста для написаний  двух редакционных статей до 2 000 знаков в неделю по полиграфической тематике. 

Написание статей
8 лет назад
sergey3123
Сергей 
52 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров