Тексты о доставке суши

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Завершен1 заявка138 просмотров

Требуется написать 8 текстов для сайта по доставке суши: на главную и в разделы меню.

8 лет назад
DargeL
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад
$230
3 дня
Отличный исполнитель! Все четко выполнено по ТЗ и строго в оговоренные сроки! Рекомендую!
Очень доволен сотрудничеством с Алексеем. Грамотное ТЗ, своевременная оплата, быстрая проверка. Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад
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