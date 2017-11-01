Продумать структуру сайтаи главной страницы

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Закрыт2 заявки128 просмотров

Хотим создать сайт посвященный "регистрации торгового знака".

Так как тебя очень мало дает возможностей для полета мысли и выделения себя из общей массы, то необходимо продумать концепцию сайта (1 страницы и прочее) для дальнейшего создание ТЗ дизайнерам итд.

Не хочется видеть как у всех (шаблоны, которые не несут никакой информации)

﻿Почему именно мы? 

Десятилетний опыт регистрационных действий. 

Богатые знания в вопросах интеллектуальной собственности. 

Сертифицированные патентные поверенные. 

Оперативная подготовка документов для Роспатента. 

Консультации на протяжении всего сотрудничества.

8 лет назад
westgr
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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