Нужно написать краткие пересказы для фильмов.

Вам выдается список названий 20ти фильмов по которым вы пишите краткие пересказы.

Данные пересказы должны включать в себя:

- знакомство с персонажами

- описание смысла фильма

- сам пересказ с описанием важных сюжетных линий

- интересные факты о фильме

Пересказы должны полноценно описывать фильм и давать понимание о чем он в подробностях.

Они будут озвучиваться диктором и совмещаться с видео-нарезкой для YouTube-канала.

Длина текста сценария должна быть на 10 минут средней скорости читки текста.

Пример видеоролика с кратким пересказом фильма: https://www.youtube.com/watch?v=RtdaiRyvG6o&ab_channel=AMFilms

- кроме самого текста сценария, вы должны указывать тайминги фильма по каждой описанной сюжетной линии

Так как я новичок на ютубе то за 20 пересказов готов заплатить не больше 10$

Пример пересказа который я хочу видеть:

Парень Дилан ещё на работе, рассказывает о своих идеях коллегам, ему звонит его вторая половинка, напоминает что фильм, на который они собирались пойти, вот-вот начнётся. Дилан в попыхах собирается и говорит возлюбленной, что уже почти приехал, а сам летит на своём авто к месту встречи. Девушка Джими так же ждёт своего парня возле кинотеатра, рассказывая ему по телефону, как для неё важен фильм «Красотка», который они собираются посмотреть, и как она не любит когда парень опаздывает. И вот они встречаются. Джими со своим парнем. Дилан со своей девушкой. Но тут случается нюанс. Парень Джими предлагает ей поговорить. Он предлагает «отдохнуть друг от друга». В тот же момент девушка Дилана так же предлагает «сделать перерыв» в их отношениях. Обе пары ругаются и расстаются. Они решают остаться друзьями и каждый расходится по своим делам.Далее Дилан встречается с другом и делится своими переживаниями. Он говорит «почему все отношения всегда начинаются так здорово, а заканчиваются всегда так хреново». Джими так же жалуется подруге, и говорит что нужно переставать верить в Голливудские сказки. Дилан решает «работать и тёлок жарить. Как Джордж Клуни». Джими решает «держать все эмоции в себе. Как Джордж Клуни».

Далее мы видим, как Дилан летит в самолёте, в это время Джими едет в такси, переодеваясь на заднем сидении и рассказывая по телефону, как нашла идеального кандидата для компании. Она рассказывает, что клиент прилетает сутра пораньше, и что он ещё не согласился на эту работу, но Джими его уговорит, как всегда. Джими встречает Дилана в аэропорту, но она не подготовила листок с именем Дилана для встречи, поэтому попросила чужой листок, и помадой написала имя. Порыв ветра вырывает этот листок из рук Джими, и он летит на ленту для багажа. Джими ничего не остаётся, как снять туфли и босиком бежать по ленте, по пути передавая багаж пассажирам. Дилан видит эту картину, поднимает листок со своим именем с ленты и знакомится с Джими. Джими пытается произвести впечатление на Дилана: эффектная встреча, помощь понести багаж, и фраза «я изменю твою жизнь». Они мило беседуют о поездке и идут в сторону выхода из аэропорта.

Джими и Дилан едут в такси, Джими рассказывает о том, какую крутую должность предложили Дилану, и делает «комплимент»по поводу блога Дилана в интернете. На что Дилан отвечает: «да, всего 6 млн посещений за месяц». Джими отшучивается, сказав что если выложит ролик где она сиськами тесто взбивает, то 10 млн просмотров обеспечено. Джими продолжает уговаривать Дилана принять предложение на должность, говорит что не сомневается в талантливости Дилана. Дилану, в свою очередь, не нравится Нью Йорк, так как тут много людей, а в Лос Анджелесе, откуда он родом, просторно. Джими решает пойти напролом, и спрашивает прямо, что смущает Дилана. Он отвечает, что не хочется прийти в легендарный журнал и облажаться. На что Джими предлагает Дилану «вдохнуть новую жизнь в старую легенду». Они решают пойти выпить кофе перед собеседованием.

Далее они идут по улице и Дилан говорит, как ему жарко в Нью Йорке, и в Лос Анджелесе тоже жарко, но другая влажность воздуха. Из за этого в Нью Йорке +30 градусов ощущается как «адская жара». Они пришли ко входу в компанию. Дилан говорит, что пойдёт на собеседование, но ему не очень хочется здесь работать. Джими просит не говорить этого руководству компании. Дилан соглашается и заходит в здание.

Вечер. Дилан выходит с компании, его встречает Джими и спрашивает как прошло собеседование. Дилан говорит что «они купились», за что Джими ему очень благодарна. Дилану приходит смс на телефон от Джими с предложением от руководства на должность, решение нужно принять до полуночи. Дилан сомневается, Джими его поддерживает и говорит что работы Дилана замечательные. Дилан спрашивает Джими, отказались бы ли она от всего ради работы. На что Джими отвечает что ради работы нет, но ради Нью Йорка - легко. Они идут гулять по центру города, и Джими ведёт Дилана в бар.

Присылайте примеры работ!