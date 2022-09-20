Необходимо написать вдохновляющий пост для Telegram, который будет продвигать наш криптовалютный проект. Пост должен содержать призыв к просмотру продающего ролика и подписке на наш канал. Убедитесь, что текст привлекает внимание и побуждает пользователей действовать.
Разместить обьявление
Что нужно от вас: вы размещаете объявление на авито по данным что я предоставлю и указываете мой номер телефона для этого обьявления.
Если спустя месяц обьявление находится у вас в размещении, то оплачиваю вам повторно. С моей стороны быстрая проверка и отзыв спустя неделю размещения.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Продающие тексты18 заявокЗакрыт3 года назад
Создайте рекламный пост для телеграм-канала, направленный на привлечение аудитории к боту о заработке на зарубежном фрилансе в 2022 году. Необходимы кейсы в нишах фриланса и образования. Пост требует правок до достижения хорошей конверсии.Продающие тексты10 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо предложить и внедрить изменения для повышения конверсии сайта автоломбарда. Ожидается работа с формами захвата, текстами кнопок и другими элементами. Опыт в сфере займов и ломбардов будет преимуществом. Взаимодействие с разработчиками для реализации предложенных решений.Продающие тексты3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $3
Необхідно написати відгук про клініку, що спеціалізується на лікуванні безпліддя. Відгук має бути написаний англійською мовою і не перевищувати 200 символів.Продающие тексты64 заявкиЗакрыт3 года назад
- $5
Требуется женщина-исполнитель для записи эмоционального видео-отзыва о проекте. Отзыв должен быть восторженным и содержать один из предложенных текстов. Идеальный исполнитель должен обладать хорошими ораторскими способностями и умением передать эмоции. Ожидается качественная запись, которая привлечет внимание к проекту.Продающие тексты18 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется копирайтер для написания продающих текстов для сайта. Необходимо создать уникальный контент, который привлечет клиентов и повысит продажи. Ожидается опыт в написании эффективных текстов для веб-платформ.Продающие тексты25 заявокЗакрыт3 года назад
Требуются оригинальные тексты для страниц каталога интернет-магазина обуви. Каждый текст должен содержать яркий заголовок и основное описание объемом 700-800 символов. Тематика — актуальные тренды весны-лето 2022, включая casual и классическую обувь. Пример текста: вдохновение коллекции от streetwear и 90-х, сочетание минимализма и объемных форм. Ожидается присылка примера оригинального текста для оценки стилистики.Продающие тексты19 заявокЗакрыт3 года назад
- $3
Требуется написание и размещение отзывов на сайтах бронирования услуг гостиниц. Цель — создание продающих текстов, способствующих повышению интереса к услугам гостиничного сервиса.Продающие тексты79 заявокЗакрыт3 года назад
Потрібно залишити відгук на гугл карті. Завдання просте, оплата відбувається миттєво на банківську картку. Вартість виконання 30 грн.Продающие тексты117 заявокЗакрыт3 года назад