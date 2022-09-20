Создайте рекламный пост для телеграм-канала, направленный на привлечение аудитории к боту о заработке на зарубежном фрилансе в 2022 году. Необходимы кейсы в нишах фриланса и образования. Пост требует правок до достижения хорошей конверсии.
Написать пост для telegram сообществ
Мы молодой криптовалютный проект. У нас есть продающий ролик. Мы хотим распространить его по криптовалютным пабликам в telegram.
нужно написать небольшой пост вдохновляющий пользователей:
1. Посмотреть ролик ( он будет в самом посте )
2. Подписаться на наш канал в telegram
ждем откликов.
Заявки фрилансеров
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