Мы молодой криптовалютный проект. У нас есть продающий ролик. Мы хотим распространить его по криптовалютным пабликам в telegram.

нужно написать небольшой пост вдохновляющий пользователей:

1. Посмотреть ролик ( он будет в самом посте )

2. Подписаться на наш канал в telegram

ждем откликов.