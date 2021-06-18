Ирина, здравствуйте. Могли бы вы взяться за написание коммерческого предложения?!

Нужно подготовить коммерческое предложение для организаций (заводов, ООО и пр.) от страховой компании Ресо.

Коммерческое предложение должно быть компактное, не очень громадное (вряд ли директора любят много читать)... Больше выгод, преимуществ для директоров...

Задача: донести до директоров, что страховать своих сотрудников (по полисам добровольного страхования) - это выгодно предприятию.

Если кратко, то организация покупает для своих сотрудников полисы Добровольного Мед.страхования. Численность застрахованных должна быть от 10 и более человек. Стоимость полисов и входящие услуги можно прописывать для каждого сотрудника индивидуально, в зависимости от должности, важности и т.п. Есть три пакета, где выбираются услуги и прикрепленные клиники. Какие предоставляются услуги: Амбулаторная помощь, Стоматология, Скорая помощь, Плановая и Экстренная госпитализация. Полис выдается на год. Цена за полис от 7000т.р/ человека. Благодаря этому полису, сотрудники могут неограниченное количество раз обращаться к докторам платных клиник (например, Армед, Екатерининская) , проходить лабораторное обследование, инструментальную диагностику, возможна помощь на дому...

Для организации - обеспечение сотрудников полисами ДМС - это дополнительный соц.пакет, забота, можно создать мотивацию для получения более дорогого полиса с расширенным списком клиник. А также налоговые льготы.

Каждый застрахованный получает массу льгот на покупку полисов РЕСО: скидка при страховании квартиры, отдыхе в санаториях- партнеров РЕСО. Масса плюшек!

Налоговые льготы - 6% от ФОТ организация может направлять на оплату полисов ДМС и НС (несчастный случай). т.е.никаких потерь для организации.

Ниже можно взять выгоды (выбрать саму суть вкратце, без подробностей)

Налоговые льготы в ДМС для юридических лиц

1 Со страховой премии, уплаченной по договорам ДМС не взимаются страховые взносы в пенсионный фонд, фонд социального страхования, федеральный и территориальные фонды ОМС. (суммарный взнос составил бы с 2011 г. - 34%)

Основание: Федеральный закон от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ "О страховых взносах в ПФ, ФСС, ФОМС и территориальные фонды ОМС ", Ст.9, п.1, п/п. 5

1. Не подлежат обложению страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, указанных в пункте 1 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона: …

5) суммы страховых платежей (взносов) по обязательному страхованию работников, осуществляемому плательщиком страховых взносов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, суммы платежей (взносов) плательщика страховых взносов по договорам добровольного личного страхования работников, заключаемым на срок не менее одного года, предусматривающим оплату страховщиками медицинских расходов этих застрахованных лиц, суммы платежей (взносов) плательщика страховых взносов по договорам на оказание медицинских услуг работникам, заключаемым на срок не менее одного года с медицинскими организациями, имеющими лицензии на оказание медицинских услуг, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, суммы платежей (взносов) плательщика страховых взносов по договорам добровольного личного страхования работников, заключаемым исключительно на случай наступления смерти застрахованного лица и (или) причинения вреда здоровью застрахованного лица, а также суммы пенсионных взносов плательщика страховых взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения;

2 Страховая премия включается в состав расходов на оплату труда в размере до 6 % от ФОТ Основание: Налоговый Кодекс Российской Федерации ст.255 п.16

«В расходы налогоплательщика на оплату труда включаются любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах….

К расходам на оплату труда в целях настоящей главы относятся, в частности:

16) Взносы по договорам добровольного личного страхования, предусматривающим оплату страховщиками медицинских расходов застрахованных работников, а также расходы работодателей по договорам на оказание медицинских услуг, заключенным в пользу работников на срок не менее одного года с медицинскими организациями, имеющими соответствующие лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, включаются в состав расходов в размере, не превышающем 6 процентов от суммы расходов на оплату труда.

3 Страховая премия не включается в состав совокупного годового дохода сотрудников

Основание: Налоговый Кодекс Российской Федерации (Часть вторая), Ст. 213, п.1, пп.3

«1. При определении налоговой базы учитываются доходы, полученные налогоплательщиком в виде страховых выплат, за исключением выплат, полученных: …

3) по договорам добровольного личного страхования, предусматривающим выплаты на случай смерти, причинения вреда здоровью и (или) возмещения медицинских расходов застрахованного лица (за исключением оплаты стоимости санаторно-курортных путевок);

4 Страховая премия не облагается налогом на добавленную стоимость (НДС).

Основание: Налоговый Кодекс Российской Федерации (Часть вторая), Ст.149, п.3, п/п 7

«3. Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) на территории Российской Федерации следующие операции: …..

7) оказание услуг по страхованию, сострахованию и перестрахованию страховыми организациями, а также оказание услуг по негосударственному пенсионному обеспечению негосударственными пенсионными фондами.

В заключении коммерческого предложения написать, что по всем вопросам обращаться к вашему страховому агенту Ирине Калиной, тел....